Z nožem nad starše, pri sebi imel pravo orožarno (FOTO)

Škofjeloški policisti so včeraj s hišno preiskavo in zasegom predmetov zaključili obravnavo torkovega nasilja v družini, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Zaseženo orožje FOTO: PU Kranj

»Do zaključka preiskave so odraslega osumljenca tudi pridržali. Obstaja utemeljen sum, da je moški že dlje grozil staršem, nazadnje pa je v torek po prepiru huje verbalno in z nožem grozil enemu od njiju. Policisti so v hitri intervenciji osumljenca obvladali, proti njemu uporabili prisilna sredstva oziroma lisice in ga za čas zbiranja obvestil pridržali,« je podrobnosti pojasnil Bojan Kos, tiskovni predstavnik gorenjskih policistov.

Prava orožarna

Izkazalo pa se je, da je imel nasilnež doma pravo malo orožarno, saj so mu med preiskavo zasegli več predmetov, ki so

bili uporabljeni za grožnje, med njimi samostrel, več nožev, bodalo, plinsko pištolo in predmet z videzom paralizatorja. Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan. »Z ugotovitvami so seznanili pristojno državno tožilstvo. Izrečena mu je bila prepoved približevanja. Za dejanje bo kazensko ovaden,« je še pojasnil Kos.

Ovadba za nasilneža Sevniški policisti so v sredo posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Sevnice. Ugotovili so, da 34-letni nasilnež že dlje izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerico. Žrtev naj bi pretepal in žalil tudi v navzočnosti treh mladoletnih otrok. Prepovedali so mu približevanje žrtvam. Ovadili ga bodo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Nasilje v družini naj bo sicer prijavljeno čim prej, ob tem dodajajo na PU Kranj: »Policija bo izvedla ukrepe v korist žrtve ter zbrala obvestila in dokaze za obravnavo osumljenca. Prijava se lahko poda na interventno številko 113, anonimni telefon policije 080 1200 (če gre za priče), elektronsko, osebno na policijski postaji, prek nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja v družini, itd. Možnosti je ogromno, pomoč blizu, žrtev pa mora o nasilju spregovoriti, sicer se težko pomaga.« Kot smo še izvedeli, so imeli gorenjski policisti letos 15 prijav kaznivih dejanj nasilja v družini, v istem obdobju lanskega leta pa 21. Izrekli so tri prepovedi približevanja žrtvam nasilja, lani pa sedem.