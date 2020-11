Z nožem nad policistko, ustavile so ga šele krogle

V okolici Titovega trga se je včeraj opoldne odvil prizor kot iz ameriške kriminalke, a žal je tekla resnična kri. Središče mesta so preplavili policisti, slišati je bilo strele iz orožja in tuljenje siren reševalnih vozil, ki sta v celjsko bolnišnico prepeljali ranjeno policistko in napadalca.Celjska policijska uprava je okoli 14. ure poročala o kršitvi javnega reda in miru ter napadu na policiste, pri čemer so ti uporabili tudi strelno orožje. Po poročanju policije so bili okoli poldneva obveščeni, da neznani moški v središču Velenja razgraja, razbija ter grozi, da bo pokončal sebe ali kogar koli drugega.Incident naj ...