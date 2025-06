Z nožem nad policiste: 52-letnega Ljubljančana so obvladali šele specialci

Alkohol in tablete ne gredo skupaj, je najpogostejši nasvet zdravnikov ob predpisu zdravil. Tega se danes dobro zaveda tudi 52-letni Miha D. iz Ljubljane, ki trpi za paranoidno shizofrenijo in zato prejema terapijo.

»Bil sem v slabi koži, zato sem šel tistega dne v gostilno ter spil pivo, nakar sem doma nadaljeval s pitjem žganja,« se 3. januarja lani spominja Miha. Priznal je, da je spil kar liter žganja. To pa je v nekem trenutku povzročilo, da se je, kot so bili takrat obveščeni policisti, v domači hiši zaklenil v stanovanje in začel razbijati. In sicer tako močno, da se je začela njegova mama bati za svoje življenje. Policisti so ga na kraju dogodka poskušali obvladati, a jim je po prepričanju tožilstva 52-letnik grozil z nožem v roki.

Proti možem postave je žugal z manjšim švicarskim nožem. Simbolična fotografija. FOTO: Leon Woods/Getty Images

»Res je. Imel sem manjši švicarski nož ob sebi. Policistom se opravičujem, nikogar pa nisem poškodoval,« je že kmalu po dogodku razlagal Ljubljančan. Policisti so ga seveda pozivali, naj nož odloži, a zaman. Miha je nato stekel na balkon, se z nožem v roki usedel in ga imel ves čas usmerjenega proti možem v modrem. Z nevarnim predmetom je celo drgnil po fasadi objekta. Ker noža ni hotel odvreči, ga je morala obvladati specialna enota policije.

Od takrat niti kapljice alkohola

V tistih trenutkih je bil 52-letnik zaradi duševne motnje neprišteven, je pa po prepričanju tožilstva zagrešil protipravno ravnanje preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi. »Za silo gre,« je Miha D., ko se je moral pred dnevi zglasiti na ljubljansko okrožno sodišče, odgovoril na vprašanje sodnika Marka Justina, kako se danes počuti. »Mati je bila pred časom hospitalizirana. Doma je padla in si zlomila stegnenico. Bliža se njen konec, zaradi česar je zelo hudo. Pa še dementna je. Moj oče je umrl pred enim letom, sedaj pa v hiši živim sam. Mame ne bom mogel sam oskrbeti, zaradi česar bo morala v dom,« je na kratko pojasnil situacijo, v kateri se je znašel. Sicer je že upokojen, od države prejema 300 evrov na mesec.

Sodišče mu je že odredilo nadzorstveno obravnavo. »Na 14 dni prihajajo k meni in me prekontrolirajo. Enkrat na mesec grem na pregled k psihiatru v bolnišnico. Drugače pa od takrat kapljice alkohola nisem popil,« je razložil sodniku. Četudi se mu je pred časom, dvema ali tremi meseci, psihično stanje poslabšalo zaradi mame, je po mnenju sodnega izvedenca za psihiatrijo Branka Brinška zanj obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti povsem primeren in smotrn ukrep.