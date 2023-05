Z nožem nad blagajničarko

Mariborski policisti poročajo o ropu trafike, ki se je zgodil v ponedeljek okrog 12:40 na Pobrežju v Mariboru.

Mlajši moški, star med 20 in 30 let, visok okrog 180 cm, oblečen v črne hlače, z ruto, črnimi očali in nahrbtnikom, je vstopil v trafiko, v rokah je držal nož in zahteval denar. Stopil je za pult do prodajalke in blagajne ter iz nje odtujil gotovino.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o kaznivem dejanu ropa.