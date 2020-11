Z nožem grozil in zahteval denar, a sta ga zavrnili

V sredo malo pred 18. uro so bili policisti obveščeni o poskusu ropa v eni izmed trgovin na Litijski cesti v Ljubljani. 38-letnik je vstopil v trgovino in zaposleni zagrozil z nožem ter zahteval denar. »Ker zaposlena ni takoj odprla blagajne, je od dejanja odstopil in zbežal iz trgovine. Približno uro kasneje se je s kolesom pripeljal do manjše prodajalne v Štepanjskem naselju, kjer je od zaposlene prav tako zahteval denar in ji zagrozil z nožem. Ker mu denarja ni želela izročiti in se je zaklenila v prodajalno, je odtujil časopis in nato na kolesu pobegnil.«



Več policijskih patrulj je iskalo moškega, ki se je ves čas gibal na območju Most. Policisti so ga okoli 20.30 prijeli na Zaloški cesti v Ljubljani in mu odvzeli prostost. Zaradi suma poskusov ropa bo po zbranih obvestilih priveden k preiskovalnemu sodniku, so še zapisali v poročilu PU Ljubljana.