Z nožem ga ni hotel ubiti, po napadu se je predal

Pred skoraj enim letom je v bližini trgovine v Ulici Nikole Tesle na Planini v Kranju in le nekaj metrov stran od tamkajšnjega vrtca tekla kri. Domačin Sandi Vešligaj je takrat, pisal se je 28. januar, zabodel sokrajana Elvisa Deljanina. To je po prepričanju tožilstva in tudi prvostopenjskega sodišča storil z namenom, da ga ubije. A kot so pred kratkim sklenili ljubljanski višji sodniki, mu tega ni mogoče dokazati. Kot so nam pojasnili na kranjskem okrožnem sodišču, so višji sodniki Vešligaja obsodili na kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe in mu tako izrekli dve leti zapora. V to ka...