Z nožem dvakrat v isto trafiko

Vstopil je v trafiko pri bolnišnici, s kapuco na glavi in šalom čez obraz. Proti prodajalki je uperil nož, nastavil vrečko in zahteval denar ter cigarete. Prodajalka, ki se je nasilneža seveda ustrašila, je izročila, kar je ropar zahteval, ta je potem peš pobegnil. Enak scenarij se je v isti trafiki ponovil sedem mesecev pozneje, ropar z nožem, tokrat s kapo s šiltom in v natikačih, je znova zahteval denar in cigarete, potem pa s plenom pobegnil. Obe dejanji so posnele nadzorne kamere in po pregledu posnetkov so policisti prepoznali storilca. Šlo je za danes 37-letnega Mlađena Maksimovića iz ...