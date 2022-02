Policisti posredovali pred parlamentarnimi vrati: 25-letnico s pištolo zbili na tla

Policisti, ki neposredno zagotavljajo varnost pred državnim zborom na Šubičevi, so predvsem v zadnjih dveh letih, ko so priča tako protivladnim kolesarskim kot tudi protikoronskim shodom, verjetno vajeni vsega hudega. A v nedeljo zvečer so imeli spet precej stresa.

Kot je včeraj dogajanje pred parlamentom opisala Aleksandra Golec, predstavnica za odnose z javnostmi pri ljubljanski policijski upravi, se je začelo, ko je 25-letna ženska okoli 20. ure prišla do vhoda v stavbo parlamenta in hotela vstopiti: »Nato je kršila javni red in udarjala po vratih.« Ko so se približali policisti, so videli, da ima v rokah pištolo oziroma, kot poroča Golčeva, »nevaren predmet«. Eden od treh policistov, ki so sodelovali v intervenciji, je v žensko iz razdalje nameril svetilko – toda v mraku je bilo težko ločiti plastično imitacijo pištole od resnične.

Eden od policistov se je ženski, ki je vztrajala pred enimi od štirih vhodnih vrat, približal neopazno s strani. Nato je izvlekel svoje orožje ter se umaknil, vmes so se mimo prizorišča vozili avtomobili, na drugi strani ceste so se že ustavljali radovedneži. Vendarle se je zatem ženska odmaknila od parlamentarnih vrat proti cesti, ko je obrnila hrbet policistom, so jo ti zbili na tla in prijeli. »V nadaljevanju postopka je bila predana v oskrbo zdravstvenemu osebju in ostaja na zdravljenju,« je sporočila Golčeva.

Tudi po navedbah naših virov naj ne bi bilo političnega ozadja za incident, ampak gre za osebo, ki je že v preteklosti potrebovala strokovno psihiatrično pomoč, te naj bi bila deležna tudi tokrat – policija teh podatkov zaradi zakonskih omejitev ni mogla ne potrditi ne zanikati. Na naša dodatna vprašanja pa je Tomaž Tomaževic z ljubljanske policijske uprave navedel: »V preteklosti je bila 25-letnica že obravnavana za prekrške s področja javnega reda in miru in kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.« Toda po preverjanju so nam potrdili, da prejšnja dejanja niso bila storjena na območju parlamenta.

Zaseženo pištolo je policija poslala na analizo. »Glede na rezultate bo izveden ustrezen prekrškovni postopek, kot že navedeno, pa je glede na prve podatke šlo za tako imenovano imitacijo pištole,« je še pojasnil Tomaževic.