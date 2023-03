Pet možakarjev iz Primorske se je zaradi napisa Tito na Golem hribu nad Dekani skoraj pobilo. Ko so v spor vmešali še komunizem in žaljivke, sporazum med njimi ni bil več mogoč. Z družabnega omrežja facebook se je besedni spor preselil na dvorišče družinske hiše v Dekanih, kjer so spregovorili motorna žaga, nož, kovinska miza, pesti in brce. V srdit spor, ki bi se lahko končal tudi usodno, so se vmešali še policija, tožilstvo in koprsko okrožno sodišče, kjer se je včeraj začelo sojenje Davidu Klemencu, Nysretu Hoxhayu in Benjaminu Isovskemu. Branijo se pred obtožbami, da so v sostorilstvu zag...