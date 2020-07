Z motorjem v tovornjak

Smrtna prometna nesreča se je zgodila v petek ob 17.22 na regionalni cesti zunaj naselja Batuje v ajdovski občini. Policisti so na kraju samem ugotovili, da je 41-letni motorist vozil iz smeri Dornberka proti Selu. Na ravnem delu vozišča, kjer je po sredini vrisana neprekinjena ločilna črta, je začel prehitevati kolono treh vozil. Ko je pripeljal do prvega vozila, tovornjaka, vozil ga je 43-letnik, doma na Ajdovskem, ki je v križišču za obrtno cono Batuje-Mlake začel zavijati levo. Motorist je z desnim bočnim delom trčil v prednji levi bočni del tovornjaka, nato ga je odbilo levo čez križišče, kjer je z motorjem zadel v kovinsko varovalno ograjo. Po trku je obležal na travnati površini ob kovinski varovalni ograji in zaradi hudih ran umrl na kraju dogodka. Prometniki so ugotovili, da je bil vzrok nesreče nepravilno prehitevanje motorista.



Vodice pri Colu so ovite v črnino. Christian Bizjak, oče treh otrok, za katerega tisti, ki so ga poznali, vedo povedati samo lepe stvari, je že drugi motorist, ki je na na cestah Severne Primorske izgubil življenje. Natanko šest mesecev prej, 10. januarja ob 14.28, je v bližini mejnega prehoda Neblo v občini Brda 59-letni Italijan peljal iz Dobrovega proti Neblemu. Po ugotovitvah policije se je nesreča zgodila zaradi prevelike hitrosti: v ostrem desnem ovinku je motorist zapeljal levo, tam oplazil avto, nato pa trčil še v za njim vozeči avto. Italijanski motorist je prav tako umrl na kraju dogodka.



Prometna nesreča se je v soboto ob 22.54 zgodila v naselju Nasova (Apače). Gasilci PGD Gornja Radgona so kraj dogodka zavarovali, ukleščenega udeleženca s tehničnim posegom rešili iz vozila, pomagali nujni reševalni službe ter osvetljevali kraj nesreče.



Na hitri cesti pri izvozu za Vipavo je ob 19.42 voznik avtomobila zapeljal v obcestno ograjo. Gasilca GRC Ajdovščina sta zavarovala kraj dogodka ter pomagala vzdrževalcem hitre ceste ter policiji.



Na relaciji Mirna–Debenec se je ob 19.38 pri padcu ranil motorist. Trebanjski reševalci so ga oskrbeli na kraju samem in odpeljali na zdravljene v novomeško bolnišnico.



V Krškem sta ob 18.15 na Cesti krških žrtev trčili reševalno in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pomagali reševalcem. Lažje ranjenega udeleženca so prepeljali v brežiško bolnišnico.

V Maistrovi ulici na Ptuju je ob 13.22 voznica z osebnim avtom zapeljala s ceste in trčila v ograjo. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in usmerjali promet. Reševalci so jo odpeljali v ptujsko bolnišnico.

Hujša nesreča se je zgodila okoli 11.40 v Pernici, ko je zaradi izsiljevanja prednosti mopedistka trčila v osebno avto. Pri tem se je huje ranila.



V garažni hiši v Ulici Milana Majcna v Ljubljani je v petek ob 23.35 voznik trčil v kovinsko ograjo in betonski steber. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in z absorbentom sanirali iztekle motorne tekočine.

Na Slovenski cesti v Ljubljani se je okoli 18. ure zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik vozila s prednostjo in pešec, ki je prečkal cesto v času, ko je na semaforju gorela rdeča luč. Vanj je trčilo vozilo na nujni vožnji. Hudo ranjenega pešca so odpeljali v UKC.



Popoldne so obravnavali voznika, ki je bil v Gorjah samoudeležen v prometni nesreči. Pod močnim vplivom alkohola (2,25 promila) je v ovinku zletel s ceste. Ve se, kaj sledi.



V 48 urah so zaradi hujših prekrškov policisti zasegli 16 vozil, ujeli pa so tudi kar nekaj pijanih. V Luciji so ob 4.30 ustavili 24-letnega voznika iz Škofje Loke, ki je napihal 1,54 promila. Spravili so ga v treznilnico. Ob 1.32 so na območju Orehovelj (Miren-Kostanjevica) ustavili 31-letnega voznika, ki je napihal 2,35 promila. Na Ptujski cesti v Mariboru so ustavili voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je pa napihal 1,44 promila. Zdaj je peš. Bovški policisti so ob 18.10 v naselju Soča ustavili 39-letnega voznika, ki je napihal 1,77 promila. Rekorder pa je iz Kozjega: dopoldne je napihal kar 3,04 promila! Postopek za vse je znan.