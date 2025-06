Z motorjem trčil v avtobus, odbilo ga je še v motorista pred njim

V soboto okoli 16. ure se je v naselju Žaga pri Kamniku zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen motorist, ki je zaradi vožnje preblizu roba ceste padel in se huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.

Motorist trčil v avtobus, odbilo ga je še v motorista pred njim

V petek, okoli 13.30, se je na cesti od Logatca proti Žirem zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorista in voznik avtobusa. Do prometne nesreče je prišlo, ker je motorist, ki je vozil v smeri Žirov zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v avtobus, ki je pripeljal nasproti, po trčenju pa ga je odbilo še v motorista pred njim. Pri tem sta se povzročitelj huje, drugi motorist pa lažje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom sta bila odpeljan v UKC Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo.

V petek, okoli 16. ure, se je Tomačevski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Do prometne nesreče je prišlo, ker motorist ni upošteval znaka rdeče luči in je v križišču odvzel prednost drugemu vozniku. Pri tem se je povzročitelj lažje telesno poškodoval.