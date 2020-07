Z motoristom je hudo, izdali so mu plačilni nalog

Včeraj okoli 12. ure se je na Bleiweisovi cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in motorist.



Motorist v križišču s Šubičevo ulico ni upošteval znaka rdeče luči in semaforju in je odvzel prednost voznici, ki je pripeljala nasproti. Pri tem se je huje poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan na UKC Ljubljana. Njegovo življenje ni ogroženo. Policisti so mu izdali plačilni nalog.



Nekaj pred 20. uro se je v Mengšu zgodila še prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in kolesar.



Voznica je v krožišču odvzela prednost kolesarju. Pri tem se je ta lažje telesno poškodoval. Povzročiteljici so izdali plačilni nalog.