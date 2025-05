Z mopedom trčila v traktor, odpeljali voznika in potnika

Včeraj, okoli 17. ure se je na kolovozni cesti na območju Ribnice zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik mopeda in traktorist.

Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana o prometni nesreči: »Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik mopeda zapeljal na nasprotno stran kolovoza in trčil v traktor, ki je pripeljal nasproti. Pri tem sta se voznik mopeda in potnik na mopedu hudo telesno poškodovala. Svojci so ju odpeljali v ZD Ribnica, nato pa sta bila odpeljan av UBKC Ljubljana. Njuno življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.«

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.