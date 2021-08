Z mopedom trčil v drevo in umrl

Na delu ceste, ki poteka v desni nepregledni ovinek po klancu navzdol, je zapeljal levo in trčil v drevo. Fotografija je simbolična. FOTO: Igor Mali

15

-letnik ni uporabljal čelade.

Odvzel mu je prednost

V četrtek nekaj pred 23. uro se je na regionalni cesti pri naselju Žvirče v občini Grosuplje zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 15-letni voznik mopeda.Kot poročajo mediji, so sinoči ob 23.14 na cesti Pri Cerkvi–Struge–Smuka v občini Dobrepolje svojci našli pogrešano mlajšo osebo, ki je negibno ležala ob motorju pri grmičevju. Gasilci PGD Videm in PGD Struge so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka in osebi ponudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Kljub hitri intervenciji reševalnih služb je oseba umrla na kraju dogodka, je poročala Uprava za zaščito in reševanje.Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da je mladoletnik vozil iz Žvirč proti kraju Pri Cerkvi. »Med vožnjo ni uporabljal čelade, vozil je neregistrirano vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Na delu ceste, ki poteka v desni nepregledni ovinek po klancu navzdol, je zapeljal levo z vozišča in trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl,« pojasnjuje, predstavnik PU Ljubljana za odnose z javnostmi.Pred tem, bilo je nekaj po 20. uri, pa se je na lokalni cesti Borovnica–Brezovica v naselju Dražica zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnega vozila in štirikolesnika. Slednji na ozkem delu ceste ni upošteval prometne signalizacije in je odvzel prednost vozniku, ki je pripeljal nasproti, vozili pa sta na mostu čez potok Prušnica čelno trčili.Voznik štirikolesnika se je hudo telesno poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek, še dodajajo na ljubljanski policijski upravi.