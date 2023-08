Z mladoletnikom je hudo, izgubil je oblast nad motorjem

Policisti PP Sevnica so bili 6. avgusta nekaj pred 22. uro obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo mladoletnik, ki naj bi se poškodoval pri padcu z motorjem.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih, naj bi mladolenik z motorjem vozil po gozdu pri Prešni Loki, kjer je izgubil oblast nad motorjem, padel in se hudo poškodoval. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 4. in 7. avgusta posredovali v 238 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 739 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 23 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

V Brestanici so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 28-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Sevnici kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, groženj, vlomov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari in tatvin.

Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno varnostnih naprav, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.