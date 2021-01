Z migranti trčila v policiste

Tihotapljenje tujcev čez slovensko ozemlje je očitno zelo donosen posel, če se vanj vpletejo celo posamezniki iz Neaplja, zloglasnega mesta na jugu italijanske države. To dokazuje primer Francesca Mandiella in Salvatoreja Mascola, ki sta 12. septembra lani v Sloveniji imela to nesrečo, da so ju policisti ustavili na Cesti 2. grupe odredov v Ivančni Gorici. Njun cilj je bila Italija. V audiju A3 sta pred tem na širšem območju Krškega v bližini meje s Hrvaško naložila pet državljanov Bangladeša in enega Pakistanca. Šesterica bi morala po dogovoru s pakistanskim organizatorjem poti z imenom Sani...