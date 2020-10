Z mercedsom po avtocesesti se je ujel v provido: omejitev 130, on pa ...

Policisti Postaje prometne policije Maribor so minuli petek s civilnim policijskim službenim vozilom, ki ima vgrajen video-nadzorni sistem Provida 2000, opravljali nadzor prometa na avtocesti A5 med Pernico in Dragučovo. Na omenjenem odseku je hitrost omejena na 130 km/h.



Med nadzorom hitrosti so ugotovili, da je 29-letni voznik iz okolice Šentilja osebni avtomobil znamke Mercedes Benz izven naselja Pernica na razdalji 1028 metrov vozil s povprečno hitrostjo 199 km/h, kar je 69 km/h več od največje dovoljene hitrosti. Policist je vozniku na kraju ugotovljenega prekrška, za katerega je predpisana sankcija 1200 evrov in 9 kazenskih točk, izdal plačilni nalog.



Policisti voznike opozarjajo, da hitrost vožnje prilagodijo omejitvam in vremenskim razmeram. Neprilagojena hitrost vožnje je namreč dejavnik in vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, zato velja nasvet, da vozimo previdno, defenzivno in da med vožnjo z vozili upoštevamo cestno prometne predpise, pišejo v sporočilu PU Maribor.