Z mercedesom v zaščitno ograjo (FOTO)

Danes ob 11.35 uri je na pomurski avtocesti Murska Sobota – Maribor prišlo do prometne nesreče. Pri naselju Dragotinci, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, je osebno vozilo najverjetneje zaradi spolske ceste in neprilagojene hitrosti, trčilo v zaščitno ograjo.

Ena oseba se je pri tem telesno poškodovala. Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, PGD Gornja Radgona in PGD Ljutomer. Pomagali so reševalcem Nujne medicinske pomoči in sanirali kraj nesreče.

FOTO: PGD Gornja Radgona

FOTO: PGD Gornja Radgona