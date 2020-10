Z meje so ga takoj odpeljali v pridržanje. Poglejte, kaj se je zgodilo

Na mejni prehod Obrežje je v ponedeljek okoli 13. ure na vstop v Slovenijo z osebnim vozilom pripeljal 60-letnik (doma v Sloveniji). Policisti so opravili mejno kontrolo, vozniku pa zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Ta je pokazal, da ima v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.



Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se voznik, ki ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kaznuje z globo najmanj 1200 evrov, izreče pa se mu 18 kazenskih točk, so sporočili iz PU Novo mesto.