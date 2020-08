Z lupo pregledovala rokavice

Oropal naj bi pošto v Trnovski vasi.

Podatki zaupne narave

Tako hitro, kot je ropar pošte v Trnovski vasi, ki jo je oropal 12. decembra lani, privihral v poslovalnico, je s plenom tudi odvihral. Tožilstvo je prepričano, da je sredi lanskega decembra ropal 32-letni Prekmurec, a ta svojo vpletenost odločno zanika. Četudi nekateri dokazi govorijo v njegovo škodo, ničesar na sojenju noče prepustiti naključju. Tričlanski senat okrožnega sodišča na Ptuju je včeraj zaslišal kriminalistaTa je že v uvodu postregel s presenečenjem, ko je dejal, da so mariborske kriminaliste odgovorni na Pošti Slovenije obvestili o dveh sumljivih elektronskih sporočilih. »Na začetku junija smo prejeli klic vodje korporativne varnostni Pošte Slovenije, da so prejeli dve sporočili, za kateri so ugotovili, da bi lahko bili povezani z ropom v Trnovski vasi. Vodja nam je dovolil vpogled v korespondenco, zavarovali smo jo na medij, napisali ugotovitve in poslali poročilo na tožilstvo,« je dejal uvodoma.Večkrat naj bi bodisi Jerebic bodisi njegova partnericas svojih elektronskih poštnih naslovov pošiljala vprašanja vodstvu pošte. Enkrat se je vprašanje nanašalo na primer, če se zgodi rop v poslovalnici pošte, ali varnostnonadzorni center takoj pošlje posnetke operativnemu policistu. Ker so to podatki zaupne narave, na pošti niso odgovorili, četudi je pošiljatelj trdil, da podatke potrebuje za izdelavo diplomske naloge.Še par dni prej so na sedežu slovenske pošte dobili elektronsko sporočilo: »Zanima me, kakšna je omejitev pošiljanja elektronske pošte prek vašega naslova. Torej velikost pripete datoteke. Delam raziskavo zgolj informativne narave.« Spodaj je bil podpisan Damjan J. Ko so iskali po arhivih, so odgovorni ugotovili, da jev odgovoru, da je tudi pri njih omejitev na 20 megabajtov, verjetno odgovoril nekomu, ki je povezan z ropom poslovalnice v Trnovski vasi in morda tudi Veržeju.Ali je bil prav Jerebic tisti, ki je komuniciral z vodilnimi v pošti, je obtoženega vprašala sodnica. Ta se je izmikal odgovoru, naposled pa dejal, da je pošto v njegovem imenu pošiljal njegov sorodnik.»Kateri? Ne bom povedal. Za te maile, ki jih je zasegla policija, sem dal navodilo sorodnikom, da mi pomagajo pri zbiranju informacij. Jaz nimam dostopa do računalnika. Niso dobili odgovorov, a to sem izvedel šele sedaj,« je odgovoril Jerebic. A sodnica je vendarle posumila, da je avtor pisem prav obtoženi, in ga postavila pred dejstvo: »Imate v priporu dostop do interneta?« Vprašanje je obtoženega kar nekoliko presenetilo in dvoumen je bil tudi njegov odgovor: »Ne da bi vedel.«Veliko se je govorilo o rokavicah, ki jih je storilec nosil med ropom pošte. Nedvomno je, da je Jerebic obravnavanega dne v bližnji trgovini kupil delavske rokavice. Kot trdi, ne enakih, kot jih je nosil storilec na posnetku varnostnih kamer. Ponovno je na velikem zaslonu stekel posnetek ropa in porotnica, ki sedi v senatu, se je s povečevalnim steklom približala, da bi razbrala, ali imajo rokavice na posnetku zares kakšno prepoznavno črto ali ne. Zaradi slabega posnetka je odgovor bolj ali manj prepuščen domišljiji. A to je le eden od dokazov, ki bremenijo obtoženega roparja.