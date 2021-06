Z lažnimi računi do 52.000 evrov

Koprčane sumijo zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Koprski kriminalisti so konec maja končali preiskavo in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper štiri Koprčane, stare med 40 in 43 leti, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in kaznivega dejanja ponareditev ali uničenja poslovnih listin.Ugotovili so, da je neformalni vodja gospodarske družbe s sedežem v Mestni občini Koper z bančnega računa družbe od septembra 2018 do februarja 2019 neupravičeno nakazoval denar na bančni račun, ki ga je imel odprtega za svoj popoldanski s. p. eden od zaposlenih. Ta je denar sproti dvigoval v gotovini in v februarju pred dvema letoma kot samostojni podjetnik podpisal več lažnih računov, izdanih družbi nakazovalki denarja.»Osumljenemu neformalnemu vodji družbe sta pri storitvi kaznivih dejanj, poleg že omenjenega delavca družbe, pomagala še formalni direktor družbe in še en zaposlen v družbi tako, da sta sodelovala pri izvedbi spornih plačil. Ovadeni so oškodovali gospodarsko družbo za skoraj 52.000 evrov,« pojasnjuje, predstavnica za odnose z javnostmi koprske PU, in dodaja, da kriminalistom vendarle ni uspelo ugotoviti, kako so si vpleteni denar razdelili.Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin pa je zakonodajalec predvidel kazen do dveh let zapora.Preiskavo, ki se je začela na podlagi prijave enega od ovadenih, je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Kopru.