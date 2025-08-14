Z lažnimi obljubami do 149 tisočakov: italijanski poslovnež iz slovenske Istre preslepil podjetje

Kriminalisti Policijske uprave Koper so razkrili domnevno drzno poslovno goljufijo, v kateri je 49-letni italijanski državljan, začasno prebivajoč v Sloveniji, latvijsko podjetje oškodoval za več kot 149.000 evrov.

Obljube, plačane drobtinice in skriti izstop

Preiskava je pokazala, da je bil osumljeni v letu 2021 direktor in lastnik gospodarske družbe s sedežem v slovenski Istri. Latvijskemu dobavitelju peletov je zatrjeval, da bo dolg svoje družbe poravnal v celoti. Tik pred novimi naročili je plačeval manjše zneske dolga, s čimer je ustvarjal vtis resnosti in poštenih namer. Ob tem je spretno prikril, da je avgusta 2021 izstopil iz lastništva in zastopništva družbe – in tako dejansko izgubil pooblastila za odločanje o nabavah in plačilih.

Latvijsko podjetje zaradi njegovih zagotovil ni ustavilo dobav, dolg pa je medtem vztrajno naraščal. Po ugotovitvah policije je osumljeni dobro vedel, da svojih obljub ne bo izpolnil.

Kazen – tudi do deset let zapora

Materialna škoda presega 149.000 evrov, italijanski državljan pa je osumljen kaznivega dejanja poslovne goljufije po II. odstavku 228. člena Kazenskega zakonika (KZ-1E). Za takšno dejanje je predpisana kazen zapora do desetih let.

Policija ob tem opozarja podjetja, naj bodo pri poslovanju z domačimi in tujimi partnerji pozorna na znake, ki lahko nakazujejo na nepoštene prakse – še posebej, ko so v igri večji zneski in ponavljajoče se obljube plačil brez realne podlage.