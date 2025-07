Z lastnim telesom zaščitila župana: Ribiškega župana in policistko napadli med polko

V zadnjih letih lahko slišimo veliko očitkov na račun slovenskega pravosodja, predvsem zaradi predolgega odločanja o kazenskih zadevah. Tega v primeru razčiščevanja napada na ribniškega župana Sama Pogorelca nikakor ne bi mogli reči. Po le 22 dneh od napada na veselici sta se včeraj pred kočevsko okrajno sodnico Lucijo Hribernik Meglič o krivdi že lahko izrekla kočevska Roma Arsen in Leonardo Novak. Mnogi so prepričani, da sta za ekspresno hitrost sodišča kriva odmevnost zadeve in pritisk javnosti. A odgovorni to po naših neuradnih podatkih zavračajo. Ker da gre za priporno zadevo, ki že sama...