Z izvijačem v zaprto gostilno

Marjan Brulc je zaprosil za brezplačno pravno pomoč.

16

mesecev bo v zaporu Bruno Jurkovič.

Kradel pri frizerju

Kdo od trojice je bil v lokalu, ni bilo nobenega dvoma, posnela ga je namreč nadzorna kamera.

Ko je pred dvema mesecema 26-letniz izvijačem razbil okensko steklo ob vhodnih vratih ene od novomeških gostiln in že splezal v notranjost ter začel brskati po policah in predalih ob točilnem pultu, odpravil pa se je tudi v skladišče, je opazil utripanje alarmnega senzorja. Podal se je v beg, prav tako njegova stražarja, 34-letniin 42-letni. Sunkovito so speljali z osebnim avtom v upanju, da pobegnejo. A so bili o dogajanju takoj obveščeni policisti, ti so storilce prijeli.Preiskava je pokazala, da je omenjena trojica 16. novembra lani skupaj popivala. Bili naj bi pri Marjanu, in ko jim je pozno popoldne zmanjkalo pijače, so očitno skovali načrt, da gredo ponjo v sicer zaprt lokal. In to kar sredi Novega mesta, ob pol sedmih zvečer. Trojico je na parkirišču opazila tudi občanka. Kdo od njih je bil v lokalu, ni bilo nobenega dvoma, posnela ga je namreč nadzorna kamera, očitno pa je bilo, da je brskal predvsem tam, kjer so običajno, ko je gostilna obratovala, hranili denar in denarnico. A tega v času, ko mora biti lokal zaprt zaradi epidemije, ni. Očitno ne drži zagovor Jurkoviča iz preiskave, da so šli le po pijačo, saj je bilo te na pretek, a ni vzel niti litra.Jurkovič, ki so mu policisti ob prijetju odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor, je dejanje priznal tudi na sodišču, pa čeprav si je s tem prislužil zapor. Za veliko tatvino, ki je zato, ker ni vzel nič, po naši pravni definiciji ostala le pri poskusu, je bil obsojen na osem mesecev zapora. Sodnikmu je, kot je predlagala višja državna tožilka, preklical tudi pogojno kazen v višini šestih mesecev zapora, tri dodatne mesece pa si je prislužil še s tatvino v frizerskem salonu. Enotna kazen se tako glasi 16 mesecev zapora.Dva tedna pred vlomom v gostilno je Bruno Jurkovič obiskal frizerski salon v središču Novega mesta. Ni si zaželel nove pričeske, ampak so ga zasrbeli prsti v tistem trenutku, ko je videl, da je frizerka na garderobno omarico odložila vrečko z denarnico. Frizerka je za trenutek stopila v sosednji prostor, to pa je izkoristil Jurkovič in sunil denarnico s 300 evri gotovine in vsemi dokumenti ter drugimi karticami.Pobegnil je s kolesom. Da je bil na delu on, so posumili policisti, ko so pregledali nadzorne kamere, njegovo početje na cesti in vstop v salon pa je opazila tudi prodajalka na tržnici. Sam je to v preiskavi tajil, na predobravnavnem naroku pa očitke priznal. Jurkovič, oče treh otrok, je sodnika prosil za predčasno napotitev na prestajanje zaporne kazni, želi pa si jo odslužiti v Novem mestu, da bo bližje družini, ima namreč tri otroke. Sicer gre za specialnega povratnika, ki je bil v zadnjih letih že osemkrat pravnomočno kaznovan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, očitani dejanji pa je storil v času preizkusne dobe.Na sodišče je prišel tudi Marjan Brulc in sodniku le povedal, da je zaprosil za brezplačno pravno pomoč, Darjan Brajdič pa še ni stopil pred roko pravice.