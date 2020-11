Z ibitolom so jim polili avto in hišo

Popackali so tudi slabo poldrugo leto starega citroëna. FOTOgrafiji: Osebni Arhiv

Fasado na novo

Minuli teden se je ena izmed strank vztrajno in glasno po telefonu pritoževala nad mojim delom, ker je dobila za 30 evrov višji račun za odvoz smeti.

»Ko sva se včeraj (v soboto, op. a.) zjutraj zbudila, sva z ženo doživela šok. Žena je pogledala skozi okno in dejala, da nam pušča dimnik, da je vse okrog hiše črno. Pogledal sem in dejal, da to zagotovo ni od dimnika, in bil prepričan, da gre za barvo,« nam je včeraj, še vedno ves iz sebe, začel pripovedovatiiz Slovenske Bistrice. Tudi sosedje, ki so v sobotnem jutru odhajali po opravkih, so le odkimavali z glavo, ko so uvideli, kakšno razdejanje so zlikovci pustili na hiši v Samovi ulici.»Šele ko sem prišel iz hiše, sem videl prave razsežnosti vandalizma. Prepričan sem, da to ni storil posameznik, saj je vse uničeno sistemsko. Na delu je moralo biti več ljudi. Predvidevam, da so z bitumensko smolo, ki jo nekateri poznajo pod imenom ibitol, poškropili fasado in okna. Poleg tega po polili pločnike, ki vodijo do hiše, in okrasno kamenje. Tudi okrasne rastline, med katerimi so bonsaji, so prepojene s črno snovjo,« je dodal Stanislav.Vandali so se na dom Skrbiševih spravili v soboto ponoči, policisti ocenjujejo, da med 23. in 7. uro. »To je kriminalno dejanje, ki naj se razišče. Že policistom sem povedal, da zahtevam, da se v preiskavo vključijo kriminalisti, ki naj raziščejo, kdo stoji za tem. Nisem si predstavljal, da se tovrstne stvari dogajajo tudi v današnjih časih. Tudi policisti, ki so prišli na ogled, so dejali, da kaj podobnega še niso videli. Da je kdo komu malo popackal fasado že, a ne v teh razsežnostih,« je nadaljeval Skrbiš.Polite stvari so povsem uničene. Ker gre za bitumensko smolo, jih je nemogoče prebarvati ali jo kako drugače odstraniti. Kot nam je dejal Skrbiš, si je prizorišče ogledal gradbeni izvedenec in dejal, da je treba fasado izdelati na novo, podobno velja za okna. Tudi tlakovane poti in okrasno kamenje bo treba zamenjati, medtem ko bodo poškodovane rastline počasi, a zagotovo usahnile. Nepridipravi pa niso prizanesli niti avtomobilu Skrbiševih, ki je stal pred hišo. Tudi snežno belega citroëna so polili z bitumensko smolo in povzročili dodatne stroške. Kot ocenjujejo Skrbiševi, jih bo vandalsko dejanje stalo približno 50.000 evrov.»Pogovarjal sem se že z zavarovalnico. A so mi dejali, naj se ne nadejam izplačila, saj gre za vandalizem. Tega pa nimam zavarovanega ne na hiši ne na avtomobilu. Kdo pa bi si mislil, da bo kdo kdaj do nas gojil takšno sovraštvo,« je s cmokom v grlu pripomnil Skrbiš.Zaposlen je pri bistriškem komunalnem podjetju in zaradi dogodkov na delovnem mestu v minulih tednih in sledi, ki so jih vandali pustili za seboj, meni, da je napad povezan z njegovo službo: »Na fasado so napisali 'toži grož'. Gre za starinski izraz za nekoga, ki tožari. Menim, da je napad povezan z delom, ki ga opravljam. Imam namreč nalogo, da preverjam količino smeti, ki jih naše stranke nastavijo pred vrata. Če pride do odstopanj, sem po službeni nalogi dolžan zadevo poslikati in javiti nadrejenim, ki zatem pošiljajo višje račune. Minuli teden se je ena izmed strank vztrajno in glasno po telefonu pritoževala nad mojim delom, ker je dobila za 30 evrov višji račun za odvoz smeti.«