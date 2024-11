Grožnje novinarjem: »Če takoj ne izbrišete teh laži o meni, se zna zgoditi, da bo na vašem uredništvu kmalu masaker!«

V uredništvu Slovenskih novic in Dela je v začetku lanskega oktobra zavladal strah. Sprožil ga je tiktoker Irenej Bizjak - Vegan z zapisom: »Če takoj ne izbrišete teh laži o meni, se zna zgoditi, da bo na vašem uredništvu kmalu masaker!«

»Besedo masaker razumem tako, kot jo vidimo v sredstvih javnega obveščanja, v smislu, da teče kri. To grožnjo sem ocenil kot resno, sicer tudi ukrepal ne bi,« je bil jasen odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic Bojan Budja. »Bilo mi je milo rečeno neprijetno, zlasti ker smo pisali o dejanju obdolženega, ki je zame skrajno zavržno, in na to opozarjali javnost,« je še povedal pred ljubljansko okrajno sodnico Ano Šuc Dečman.

Bizjak je grožnje v elektronsko sporočilo zapisal 30. septembra lani po objavi članka Na tiktoku deklice nagovarja k seksu, v katerem smo poročali, da ga policija preiskuje zaradi dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok. Prejšnji teden so ga na novogoriškem okrožnem sodišču v tej zadevi obsodili na enotno kazen dveh let zapora.

Če takoj ne izbrišete teh laži o meni, se zna zgoditi, da bo na vašem uredništvu kmalu masaker!

»Upoštevajoč njegove izrečene besede, ki so bile podkrepljene s sliko z nožem oziroma mačeto v roki, sem zaposlenim odredil delo od doma. Za nekaj dni smo angažirali tudi službo za varovanje, ki je varovala sedež uredništva,« je še povedal Budja. In da se je v svoji dolgoletni novinarski in uredniški karieri že srečal z raznimi pritiski, a da je šlo tokrat za grožnje, ki jih ni bilo mogoče prezreti oziroma ne odreagirati nanje.

Da tako »v živo izrečenih groženj« v svoji karieri še ni dobil, pa tudi, da jih je jemal zelo resno, je poudaril tudi takratni dnevni urednik. Zato je želel, da bi delal od doma, s čimer se je vodstvo strinjalo. Četudi se je počutil ogroženega, predloga za pregon ni podal, saj mu anonimnost, kot mu je detektivka sprva zatrjevala, ni bila zagotovljena. Moral bi se namreč izpostaviti z imenom in ostalimi podatki, kar pa glede na to, da se je čutil prestrašenega, ni želel.

Bizjak je, smo še lahko slišali na včerajšnji glavni obravnavi, grožnje nadaljeval. Novembra lani je na tiktoku objavil posnetek, v katerem naj bi prav tako grozil s poboji ter pozival bralce Slovenskih novic k bojkotu časopisa. Sicer bi tudi z njimi obračunal. Po njegovem prepričanju naj bi bile Novice celo krive za lanske poplave, ker da je treba za izdajanje časopisa sekati drevje. Februarja letos je iz pripora poslal pismo, v katerem je dal Novicam čas, da mu do 9. marca plačajo varščino oziroma zberejo 100.000 ali 200.000 evrov. V nasprotnem, je zagrozil, bi bil »primoran prodati ledvice, vaše ledvice, ki jih bom odstranil s plastičnim nožem«. Če še to ne bi bilo dovolj, pa da bi prodal še druge organe, »vaše telo pa uporabil za tihotapljenje drog, na koncu pa vas prodal za spolne sužnje v Mehiko«.

Bizjak je včeraj še enkrat poudaril, da z masakrom oziroma s tistim, kar je govoril po tiktoku, ni mislil resno, ampak da je želel le, da bi s spletne strani umaknili omenjeni članek. Pa tudi, da bi pridobil nove sledilce na družbenem omrežju.