Z glavo padel na pločnik v Izoli, štiri dni kasneje v bolnišnici umrl

NA SODIŠČU

Skoraj tri leta in pol po smrtni nesreči je Bogdan Prodan krivdo priznal. Sodišče je bilo do obtoženega milostno.

Skoraj tri leta in pol po tragični prometni nesreči v Izoli je v ponedeljek na zatožno klop koprskega okrožnega sodišča sedel 58-letni Bogdan Prodan iz Izole, diplomirani upravni organizator, v času nesreče zaposlen pri istrskem medobčinskem inšpektoratu. Obtožnica mu očita, da je s kršitvijo zakona o pravilih cestnega prometa iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl moški. 1 LETO in pol zapora bo odslužil z delom v splošno korist. Umrl štiri dni kasneje Zgodilo se je 12. aprila 2022 okoli 12.30, ko je po Dantejevi ulici iz smeri Simonovega zaliva proti središču Izole ...