Z glasbo je motil sosede, posredovala je policija

Včeraj zvečer so policisti posredovali v okolici Renč, ker je občan s predvajanjem glasne glasbe, z razgrajanjem in s kričanjem motil sosede pri počitku. Ob prihodu policistov se je umiril, vseeno so mu izdali plačilni nalog.



Čez nekaj časa je kršitev nadaljeval in policisti so se morali vrniti na kraj. Tokrat se ni umiril, ampak se je začel še nedostojno vesti, zato policistom ni ostalo drugega, kot da ga pridržijo do streznitve, poroča PU Nova Gorica.

