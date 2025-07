Z enim potegom kartice do tisočev evrov goriva, takšna je kazen

Trojica državljanov Hrvaške oziroma BiH, ki je pri nas s ponarejeno bančno kartico kradla gorivo, je na ljubljanskem okrožnem sodišču priznala krivdo. Kljub temu da je šlo za več kaznivih dejanj in visoke zneske, eden od njih pa je bil v preteklosti že kaznovan za podobno kaznivo dejanje, so z ljubljanskega okrožnega sodišča odkorakali s pogojno obsodbo. Sodišče so namreč prepričali, da kaznivih dejanj ne bodo več ponavljali. Oprostili so jih tudi plačila stroškov kazenskega postopka. Časovna oddaljenost Kazniva dejanja, zaradi katerih so sedli na zatožno klop, segajo še v leto 2019 in časov...