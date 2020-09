V četrtek dopoldne je v Novem mestu 84-letni voznik posebnega električnega prevoznega sredstva zapeljal čez cesto in padel pred avto, do trka pa ni prišlo.



Policisti so o nesreči obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Moškemu so odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola. Za omenjeno prevozno sredstvo voznik sicer ne potrebuje vozniškega izpita, prav tako ni obvezna čelada (voznik je ni uporabljal), poroča PU Novo mesto.