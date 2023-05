Črnomaljske policiste je 7. maja okoli 17.30 občan obvestil, da so neznanci na območju Črmošnjic z dvorišča stanovanjske hiše ukradli počitniško prikolico.

O tatvini so bile takoj obveščene vse policijske patrulje in metliški policisti so okoli 21. ure ukradeno prikolico našli na težko dostopnem terenu na območju Bereče vasi. Ugotovili so, da je kaznivega dejanja osumljena ženska z območja Metlike, večkratna storilka kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.

Prikolico so vrnili oškodovancu, zoper osumljenko pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.