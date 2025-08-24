TATVINA
Z dvorišča hotela izril in odnesel približno 47 pralnih plošč
Na sodišče bo podana kazenska ovadba.
Odpri galerijo
Policisti PP Tolmin so obravnavali kaznivo dejanje tatvine.
Neznani storilec je v času od 10. do 22. 8. z dvorišča hotela Lucija, s tal izril in neznano kam odnesel približno 47 pralnih plošč. Lastnik je oškodovan za okoli 200 evrov.
Na sodišče bo podana kazenska ovadba, še sporočajo z OKC PU Nova Gorica
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
1.V enem slovenskem kraju klestila kot jajce velika toča, klestila pa je tudi drugod po državi (FOTO in VIDEO)