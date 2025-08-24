Z dvorišča hotela izril in odnesel približno 47 pralnih plošč

Policisti PP Tolmin so obravnavali kaznivo dejanje tatvine.

Neznani storilec je v času od 10. do 22. 8. z dvorišča hotela Lucija, s tal izril in neznano kam odnesel približno 47 pralnih plošč. Lastnik je oškodovan za okoli 200 evrov.

Na sodišče bo podana kazenska ovadba, še sporočajo z OKC PU Nova Gorica