TATVINA

Z dvorišča hotela izril in odnesel približno 47 pralnih plošč

Na sodišče bo podana kazenska ovadba.
Fotografija: FOTO: Bossiema Getty Images
FOTO: Bossiema Getty Images

S. U.
24.08.2025 ob 08:05
24.08.2025 ob 08:12
Policisti PP Tolmin so obravnavali kaznivo dejanje tatvine.

Neznani storilec je v času od 10. do 22. 8. z dvorišča hotela Lucija, s tal izril in neznano kam odnesel približno 47 pralnih plošč. Lastnik je oškodovan za okoli 200 evrov.

Na sodišče bo podana kazenska ovadba, še sporočajo z OKC PU Nova Gorica

