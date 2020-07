Z dvema promiloma v krvi vijugal po cesti

Okoli 17. ure v četrtek je bila policija obveščena o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v okolici Šentjerneja vijugal po vozišču.



Na podlagi opisa vozila so policisti kršitelja izsledili in med postopkom ugotovili, da je 33-letni voznik vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,49 miligrama alkohola (približno dva promila).



Voznik je sedel za volanom neregistriranega in nezavarovanega avtomobila, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.



Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.