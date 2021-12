Z dvema promiloma alkohola povzročil dve nesreči

V petek, 17. decembra, so bili nekaj pred 21. uro, policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Otočcem in Strugo, sporoča Alenka Drenik iz PU Novo mesto.

»Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Policisti so še ugotovili, da je pred tem povzročil tudi prometno nesrečo na Otočcu, kjer je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trči v prometno signalizacijo. 42-letni povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,99 miligramov alkohola,« je sporočila javnosti.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev uvedli postopek o prekršku in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.