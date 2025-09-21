Z družino se je sprehajal ob cesti, ko je trčil vanj skuter: policija prosi za pomoč

V petek okoli 23.50 so radovljiški policisti iz zdravstvene ustanove prejeli obvestilo, da imajo v obravnavi pešca, ki je bil udeležen v prometni nesreči na območju Radovljice in je hudo telesno poškodovan.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo tega dne okoli 22.30, na Ljubljanski cesti v Radovljici. Pešec je z družino hodil ob robu asfaltirane ceste, na kateri ni označenih smernih vozišč, iz smeri Mošenj proti Radovljici, ko je v tem času iz nasprotne smeri pripeljal neznani voznik skuterja in je med njima prišlo do trčenja. Voznik »pisanega« skuterja se je na kraju ustavil. A ko je videl, da je pešec poškodovan, se je s kraja odpeljal proti Mošnjam.

»Radovljiški policisti pozivajo neznanega voznika 'pisanega' skuterja, da se zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Radovljica, telefon 04/ 537 78 00. Prav tako pozivajo morebitne priče, ki bi karkoli vedele povedati o tem dogodku, da pokličejo na zgornji kontakt ali na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200,« so še sporočili s PU Kranj.