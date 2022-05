Čeprav za ljubljanskega taksista Hasana Baltića od skoraj tragičnega dogodka mineva že 19 let, je njegov spomin na tisti poletni dan leta 2003 še kako živ. »Samo puf, jebi ga! Strašna bolečina v glavi in hrbtu, saj je potem, ko me je pičil skozi oko, z dežnikom z vso silo udrihal še po njem. Mislil sem, da je z menoj konec,« nam je pripovedoval po skoraj dveh desetletjih kalvarije, ki jo je moral prebroditi zaradi hudih poškodb, predvsem pa izjemno počasnih sodnih mlinov. Zdaj je končno dočakal vsaj eno zadoščenje, toda zna biti, da le moralno. Prisodili so mu namreč odškodnino, a ...