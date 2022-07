Z devetimi ljudmi v avtu bežal pred policijo in končal v jarku

V petek okoli 9. ure so policisti na primorski avtocesti ustavljali osebno vozilo avstrijskih registrskih označb, ki pa ni ustavilo, ampak je zapeljalo na izvoz Vrhnika ter pospešeno nadaljevalo pot proti Sinji Gorici. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je vozilo zapeljalo v jarek, voznik pa je takoj po nesreči s kraja zbežal. Policisti so 19-letnega državljana Srbije kmalu zatem prijeli v bližini in ugotovili, da je v vozilu prevažal devet državljanov Pakistana in Indije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V nesreči se je ena potnica lažje poškodovala.

Vozniku je bila odvzeta prostost in bo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države priveden k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci, ki so podali prošnjo za mednarodno zaščito še potekajo, so sporočili iz PU Ljubljana.