Z delovnim strojem zapeljal vzvratno in povozil delavca

Včeraj okoli 13:30 je prišlo do delovne nesreče na gradbišču v Selih pri Dobu. Policisti so ugotovili, da je delavec z delovnim strojem zapeljal vzvratno in pri tem spregledal drugega delavca, ki je v tistem trenutku stal za njim in trčil vanj.

V nesreči se je delavec hudo telesno poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.