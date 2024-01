S PU Koper sporočajo, da so v nedeljo nekaj po polnoči bili policisti obveščeni, da se na urgenci v Postojni nahaja poškodovana oseba. Policisti so ugotovili, da sta se v Postojni sprla in stepla dva 17-letnika doma iz Postojne in iz okolice Postojne.

Med pretepom je mladoletnik doma iz okolice Postojne z bokserjem v rokah udaril mladoletnika iz Postojne in ga pri tem lažje telesno poškodoval. Zoper osumljenega bodo policisti napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe.

V zadnjem vikendu intervenirali v 118-ih primerih

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 118-ih primerih in na številko 113 prejeli skupno 485 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči v katerih sta bili dve osebi lažje telesno poškodovani in 17 prometnih nesreč z materialno škodo. S področja kriminalitete so obravnavali dva vloma, osem tatvin, kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, poškodovanje tuje stvari, povzročitev splošne nevarnosti in odvzem motornega vozila. Zaradi kršitev javnega reda so policisti posredovali šestkrat.