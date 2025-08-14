PREKORAČIL HITROST

Z BMW-jem na območju Obrežja divjal, kot da je konec sveta, a to ni bilo vse

Avtomobil so 30-letniki policisti zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.
Fotografija: FOTO: Delo Ai
FOTO: Delo Ai

M. U.
14.08.2025 ob 18:02
M. U.
14.08.2025 ob 18:02

Novomeški policisti poročajo o vozniku, ki je za skoraj še enkrat prekoračil dovoljeno hitrost vožnje. Tako so na območju Obrežja, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 60 km/h, kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW 530, ki je vozil 115 km/h.

image_alt
Izgubil oblast nad BMW-jem in trčil v zadnji del tovornjaka, s sopotnico je hudo (FOTO)

Med postopkom so še ugotovili, da 30-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nesreče zaradi neprilagojene hitrosti

Policisti poročajo še prometni nesreči z udeležbo voznice osebnega avtomobila na območju Uršnih sel. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 18-letna voznica začetnica zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Več iz te teme:

BMW voznik PU Novo mesto prehitra vožnja

