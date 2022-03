Z BMW do smrti zbila kolesarja

Mati kolesarja, ki ga je do smrti zbila voznica osebnega avtomobila septembra pred osmimi leti, je od zavarovalnice, pri kateri je imel sin sklenjeno mešano življenjsko zavarovanje z dodatnim nezgodnim, kot upravičenka za izplačilo zavarovalnine v primeru nezgodne smrti terjala 13.500 evrov. Sodišče je njen zahtevek pravnomočno zavrnilo.

Mati je trdila, da dejstvo, da je bil sin v času prometne nesreče alkoholiziran, ni vplivalo na nastanek nesreče, ker ni storil nič narobe. Trdila je, da je za nesrečo izključno, in ne le v 70 odstotkih, odgovorna voznica BMW, ki ga je zbila. Ta bi lahko po ugotovitvah izvedenca cestnoprometne stroke preprečila nezgodo, če bi vozila po svojem prometnem pasu s hitrostjo do 53,5 km/h, saj bi lahko pravočasno opazila kolesarja in začela zavirati.

Voznica je prehitevala na odseku ceste, kjer je to prepovedano, pri tem je tudi občutno prekoračila dovoljeno hitrost.

Prehitra voznica je brez zaviranja trčila v kolesarja, ko je ta brez ustavljanja zapeljal na prednostno cesto. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik

A je sodišče razsodilo, da so v vzročni zvezi z nastankom nesreče kršitve obeh udeležencev. Voznica BMW je prehitevala avtomobil na odseku ceste, kjer je to prepovedano (neprekinjena črta in tudi zaporna ploskev), pri tem je tudi občutno prekoračila dovoljeno hitrost. Ob približevanju območju, kjer sta bencinska črpalka in parkirišče, kjer so talne označbe (neprekinjena črta in zaporna ploskev) in je bila hitrost omejena na 60 km/h, je ob prehitevanju vozila (to je zavijalo desno na divje parkirišče ob cesti) s polovico širine vozila zapeljala na nasprotno smerno vozišče in ter pri tem brez zaviranja trčila v kolesarja, ki pa je brez ustavljanja zapeljal z izvoza bencinskega servisa na prednostno cesto.

Po mnenju sodišča je tudi kolesar kršil cestnoprometna pravila, saj je vozil pod vplivom alkohola in pri vključevanju v promet na prednostno cesto ni ustavil in pustil mimo vseh vozil, katerih smer vožnje je sekal. Zaradi alkoholiziranosti ni bil sposoben zaznati in oceniti pravilne prometne situacije, prihajajočega vozila po prednosti cesti pa najverjetneje sploh ni zaznal.

Z delno sodbo je sodišče, ki se je oprlo na mnenji izvedenca sodnomedicinske stroke (tega je angažiralo zaradi razjasnitve okoliščin glede alkoholiziranosti kolesarja) in cestnoprometne stroke, najprej pravnomočno razsodilo o delu tožbenega zahtevka za plačilo zavarovalnine iz naslova osnovnega življenjskega zavarovanja za primer smrti zavarovanca. Zapletlo pa se je pri zahtevku za plačilo zavarovalnine v višini 13.500 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi iz naslova dodatnega nezgodnega zavarovanja (oziroma zavarovanja za nezgodno smrt zavarovanca).

Kolesar je vozil pod vplivom alkohola in pri vključevanju v promet na prednostno cesto ni ustavil in pustil mimo vseh vozil, katerih smer vožnje je sekal.

Tožnica je trdila, da njen sin ni prejel splošnih pogojev, zato bi moralo sodišče odločiti, da je ti ne vežejo, zato bi ji moralo prisoditi celotno zahtevano zavarovalnino. Splošni pogoji so namreč pomembni, ker izključujejo obveznost zavarovalnice izplačati zavarovalnino zaradi delovanja alkohola na zavarovanca ob nezgodi. A je sodišče tudi glede na pričanje zavarovalnega agenta, ki je sklepal zavarovanje, ugotovilo, da je sin tožnice ob sklenitvi zavarovalne pogodbe dobil relevantne splošne pogoje življenjskega in nezgodnega zavarovanja.

Višje sodišče je pritrdilo stališču sodišča prve stopnje, da bi bila tožnica upravičena do izplačila dogovorjene zavarovalne vsote le, če bi ji uspelo v celoti izpodbiti vzročno zvezo med alkoholiziranostjo zavarovanega in nastankom prometne nesreče, a ji to ni uspelo. Vrhovno sodišče je predlog za dopustitev revizije zavrnilo.