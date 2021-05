Z bencinske odnesel nekaj tisočakov, policija ga išče

V sredo malo pred osmo zvečer so policijo obvestili o drzni tatvini v poslovnih prostorih bencinskega servisa na Cerkljanskem. Po prvih podatkih je neznani zamaskirani storilec vstopil v prodajalno bencinskega servisa v naselju Cerkno in od uslužbenke zahteval oziroma ji ukazal, da mu izroči gotovino, to je tudi storila.



Po dejanju, ki je bilo storjeno na predrzen način, je s plenom prostor zapustil in odšel neznano kam. Storilec je po do zdaj zbranih podatkih odnesel nekaj tisoč evrov, pri tem nihče ni bil poškodovan, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

»Policisti Policijske postaje Idrija okoliščine navedenega kaznivega dejanja intenzivno preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine po 205. členu KZ-1. V zvezi s tem so policisti obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,« pojasnjuje Dean Božnik, predstavnik PU Nova Gorica za odnose z javnostmi.



Kot dodaja, idrijski policisti izvajajo aktivnosti za izsleditev neznanega storilca in hkrati naprošajo vse, ki bi o drzni tatvini imeli kakršne koli koristne informacije, naj jih sporočijo PP Idrija (Gregorčičeva ulica 5, 5280 Idrija, telefon: (05) 372 48 00, elektronska pošta: pp_idrija.pung@policija.si) oziroma pokličejo najbližjo policijsko postajo, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

