Z avtomobilom v potok, notri imela dva otroka

Na regionalni cesti Stranice-Vitanje v kraju Stenica v občini Vitanje je v soboto voznica osebnega avtomobila z dvema otrokoma zapeljala s ceste in pristala na strehi avtomobila v potoku Ljubnica. Rešili so jih zreški gasilci, je zapisano v poročilo Uprave RS za zaščito in reševanje.

Vse tri so prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, v potok pa postavili pivnike, da so zajemali olje, ki je izteklo iz prevrnjenega vozila.