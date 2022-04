Z avtomobilom v drevo, notri štiri osebe

Včeraj ob 15.30 je na Vrhovem (občina Radeče) osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci PGD Sevnica in PGE Celje so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo. Kot še poroča uprava za zaščito in reševanje, so reševalci NMP Laško in Sevnica oskrbeli štiri poškodovane osebe in jih prepeljali v oskrbo v splošno bolnišnico.