Z avtom zletel s ceste in treščil v hišo, poškodovani dve osebi

Kranjskogorski policisti so bili v četrtek, 1. maja, nekaj pred 13.30 obveščeni o prometni nesreči, ki jo je povzročil 38-letni voznik avtomobila, ki je izgubil oblast nad vozilom in trčil v hišo.

V nesreči sta se telesno poškodovala voznik avtomobila in sopotnik. Na kraju jima je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ju z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog.