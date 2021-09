Z avtom zbil pešca

Policisti Policijske postaje Krško so bili v ponedeljek nekaj pred 20. uro obveščeni o povoženju pešca na Vidmu. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren 72-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na prehodu za pešce trčil v 18-letnega pešca. Ta je, kot je razvidno iz poročila Policijske uprave Novo mesto, pravilno prečkal cesto.



Lažje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

