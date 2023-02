Z avtom zapeljala v strugo reke Sore

V ponedeljek ob 19.27 je v naselju Gosteče v občini Škofja Loka osebno vozilo zapeljalo s ceste in pristalo v strugi reke Sore. Gasilci PGD Škofja Loka so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, vozilo s pomočjo dvigala dvignili iz struge in ga postavili nazaj na cesto ter odklopili akumulator. V nesreči sta bili lažje poškodovani dve osebi, ki so jo gasilci oskrbeli do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči.