Z avtom zapeljal v reko, priča ga je rešila, on pa je zbežal

V petek se je na cesti od Grma proti Štefanu zgodila nesreča. Okoli 19. ure so policiste obvestili, da je voznik zapeljal v Temenico. Po prvih ugotovitvah je 63-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu zapeljal s ceste v reko. Voznika je iz vozila, ki je bilo potopljeno (iz vode je molela samo streha), rešil voznik, ki je videl nesrečo, se ustavil in 63-letniku pomagal iz vode, poročajo policisti.



Voznika so malo pred 22. uro policisti našli na domu. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, avtomobil pa je že nekaj let neregistriran, zato so policisti odvzeli registrske tablice. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,72 mg/l.

