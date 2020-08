Z avtom zapeljal na teraso lokala

V torek okoli pol sedme ure so policiste klicali v lokal na Planinski cesti v Sevnici, da je k njim prišel gost z avtom. Dobesedno.



Sevniški policisti so ugotovili, da je 27-letni voznik med vožnjo izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal čez pločnik in na teraso lokala ter trčil v prazen stol, zraven pa zadel še stol z gostom, ki je zato padel, a se ni poškodoval, poroča PU Novo mesto.



Alkotest je pokazal 1,05 mg/l. Ugotovili so tudi, da je vozil brez vozniškega dovoljenja.



Zaradi kršitev so uvedli postopek o prekršku in mu zasegli avto.