Voznik (24) z avtom zapeljal na teraso gostinskega lokala, nato se je drama še stopnjevala

V ponedeljek zvečer se je na območju Kamnika odvijala prava drama.

Ob 21.17 je na regionalni cesti Kamnik–Ločica osebno vozilo zapeljalo s cestišča na teraso gostinskega lokala, prebilo ograjo, podrlo več miz in klopi ter poškodovalo goste.

Gasilci PGD Kamnik so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Kamnika pri oskrbi poškodovanih.

Voznik je s poškodovanim vozilom pobegnil s kraja nesreče in z motornimi tekočinami onesnažil cestne odseke Kamnik–Ločica, Kamnik–Stahovica in Stahovica–Črnivec, ki so jih gasilci in delavci Gorenjske gradbene družbe posuli z vpojnimi sredstvi in očistili.

Tri poškodovane osebe so reševalci na kraju oskrbeli in jih odpeljali v UKC Ljubljana.

Nastala je večja gmotna škoda na lokalu in opremi.

Med begom povzročil še eno nesrečo, nato nadaljeval peš

Kaj se je dogajalo v torek zvečer, smo preverili tudi pri ljubljanski policijski upravi. Kot pojasnjujejo, so bili o dogodku obveščeni malo po 21. uri. Voznik je na območju Kamnika z vozilom zapeljal čez teraso gostinskega lokala, pri tem pa so bile lažje poškodovane tri osebe.

Po do zdaj zbranih obvestilih je 24-letni voznik pripeljal na parkirišče lokala ter vidno vinjen vstopil v lokal, zaradi česar ga zaposleni niso želeli postreči. Vrnil se je v vozilo ter na parkirišču najprej trčil v parkiran avtomobil. Potem je zapeljal na cesto, zaradi neprilagojene hitrosti trčil v robnik in nato zapeljal čez zelenico do miz terase lokala, kjer je sedelo šest oseb, in tri od njih lažje poškodoval. Poškodovani so bili s kraja odpeljani v UKC Ljubljana. Poškodovan je bil tudi inventar lokala. Nato je zapeljal vzvratno in s kraja pobegnil v smeri Podstudenca. Tam je s poškodovanim vozilom zaradi nepravilnega premika povzročil še eno manjšo prometno nesrečo, kjer je zapeljal s ceste in trčil v obcestni objekt in ga poškodoval. Vozilo je pustil na kraju, sam pa peš odšel.

Policisti so z zbiranjem obvestil kmalu ugotovili identiteto osumljenca, ki se je nato sam javil in prišel na kraj prvega dogodka. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola mu je bil odrejen strokovni pregled.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Prav tako v primeru druge nesreče vodijo postopek o prekršku.